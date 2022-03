Guter Sex? Wir müssen endlich mehr reden!

Blümchen-Sex, ade!

Und nein, das bedeutet nicht, dass Sie es ab sofort jeden Tag auf einem anderen Möbelstück in Küche, Bad oder Wohnzimmer treiben oder mit einem Brunftschrei vom Luster direkt in den Unterleib der Angebeteten springen müssen. Es geht nicht um Performance, im Sinne von Leistung. Sondern um das nuancierte Erschaffen eines Unterschieds. Das sind oft Kleinigkeiten und sie haben manchmal nichts mit Sex per se zu tun, sondern mit Atmosphäre. „Sexualität ist ein Tor zum Leben. Eine Möglichkeit, mich und meine Lebendigkeit zu erfahren, und mich als Person reicher zu machen“, sagte der Sexualtherapeut Ulrich Clement einmal in einem Interview mit der FAZ. Dialoge können da zum Beispiel eine intensive Erotik schaffen, egal, ob geschrieben oder gesprochen.

Eine neue Dimension, bei der es um echten Austausch geht, um sexuell wieder in eine spannende Beziehung zu treten.Was in der ersten Verliebtheit vollautomatisch funktioniert hat, verschwimmt mit der Zeit. Vieles wird selbstverständlich, das „Fremde“ entschwindet. Irgendwann ist der andere kein Neuland mehr, sondern so vertraut wie der Schrebergarten, in dem man jedes Wochenende verbringt. Und dennoch hat jeder seine verborgenen Seiten und dunklen Ecken. Das gilt es zu verändern – Blümchen-Sex ade! Clement sagte noch etwas Wichtiges: „Eine Sexualität, die nur positiv ist, bleibt flach. Es gibt ja diesen Standardsatz: Sex soll Spaß machen. Und Spaß ist tatsächlich ein wunderbarer Aspekt von Sexualität. Aber wenn Sex nur Spaß macht, bleibt es flach. Tiefe kriegt die Sexualität erst, wenn sie auch andere Gefühle kennt, Trauer, Einsamkeit, Verlust.“ All das will gesehen und belebt werden. Dann öffnet sich der Raum für neue und ungewöhnliche Erfahrungen.