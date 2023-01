Getestet: Was kann der Airbag für Radfahrer?

Stellen Sie sich vor, Sie hängen sich eine Radkette mit eingebauter Batterie und einem Sensor um Ihren Hals: Der Airbag für Radler, entwickelt von zwei Industriedesign-Studenten in Südschweden, hat genau diese Anmutung.

Ein Geschmeide ist er also nicht, der "Hövding 3". Und dennoch ist er einen Versuch wert, angesichts der steigenden Anzahl an Unfällen von und mit Radfahrenden. Und der vom ÖAMTC aufgezeigten Tatsache, dass zwei Drittel der Radler in Österreichs Landeshauptstädten keinen Helm tragen.

Jetzt getestet im Alltag

Ich habe die Alternative zum Radhelm ein paar Tage lang selbst getestet, auf den Alltagswegen mit meinem Fahrrad. Restlos überzeugt hat sie mich nicht. Hier meine persönlichen Erfahrungen: