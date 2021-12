Generationen-Dialog: Hey, Boomer, lasst uns reden

Hey, Boomer! Dem Babyboomer ringt der Mikrobiologe im Kindergarten einigen Respekt ab. Heinz Strohmer hat dafür erneut die richtigen Worte parat: „Sie erkennen Autoritäten nur an, wenn sie wirklich welche sind.“

Doch der Respekt beruht durchaus auf Gegenseitigkeit, wie Raphaela Friedl betont. Auch sie hat eine herzeigbare Karriere als Absolventin der Wirtschaftsuniversität vorerst ad acta gelegt, um jetzt in einer Wiener Mittelschule die Talente von Elfjährigen zu fördern. An der Generation ihrer Eltern schätzt sie: „Die Gelassenheit, die sie nicht vorschnell entscheiden lässt. Das große Interesse an uns Jungen, auch der humorvolle Umgang miteinander, der noch analog sein darf, nicht immer digital sein muss.“

Wünschen würde sich die junge Akademikerin von den „Nicht-Grauen“, dass sie den Jüngeren, speziell den noch Jüngeren viel mehr zutrauen. Aus der Schule plaudert sie: „Da wächst eine ganz tolle neue Generation heran.“ An der Zeit wäre auch, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau endlich mehr als nur graue Theorie bleibt.