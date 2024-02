Freundschaft plus Sex: Die Beziehungsform findet immer mehr Anhänger

Ashton Kutche r und Natalie Portman prägten 2011 den Begriff „Freundschaft Plus“ . Die beiden spielten in der amerikanischen Romantikkomödie „No Strings Attached“ zwei Freunde, die über sexuelle Umwege die große Liebe ineinander finden. Auf Deutsch übersetzt bedeutet der Filmtitel „Keine Bedingungen“ – das Übersetzungsbüro machte daraus „Freundschaft Plus“. Seitdem gibt es einen Begriff für Menschen, die mit ihren Freunden sexuell aktiv werden, aber keine Paarbeziehung führen. Der Film war also Vorreiter für ein neues Beziehungsphänomen. Denn laut Studie von Elite Partner hat bereits jeder vierte unter 30-Jährige Erfahrungen mit der Freundschaft Plus gesammelt. Der deutsche Autor und Philosoph Ole Liebl spricht im KURIER-Interview über die Revolte in unseren engsten Beziehungen.

Ihr Buch ist ein Plädoyer für die Freundschaft plus Sex. Sie stellen die Freundschaft aber in den Vordergrund? Warum?

Viele Menschen denken, dass die Freundschaft Plus nicht funktionieren kann oder nur der Übergang zu einer romantischen Partnerschaft ist. Aber das stimmt so nicht zwangsläufig, gerade in der jüngeren Generation wird diese Beziehungsform gelebt. Sie bringt natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial mit. Deshalb ist es wichtig, die Freundschaft in den Vordergrund zu stellen. Es heißt ja nicht Sex Plus, sondern Freundschaft Plus.

Warum ist die Freundschaft Plus beliebt bei Jüngeren? Wollen sie keine ernsthafte Paarbeziehung eingehen?

Da stelle ich gleich die Gegenfrage: Sind Freundschaften unverbindliche Beziehungen? Nein, natürlich nicht. Freundschaften zählen zu den verbindlichsten Beziehungen, die Menschen eingehen können. Außerdem haben Menschen gerne Sex mit Menschen, denen sie vertrauen und die sie gut kennen. Dazu können auch Freundinnen und Freunde zählen. Denn Freundschaften sind Orte, an denen man Vertrauen, Sicherheit und Zugewandtheit bekommt. Und: Es ist ein Trend, weil es heute möglich ist. In den 1970er-Jahren waren Männer und Frauen kaum in einer Freundschaft. Die Zeit eröffnet eben auch die Möglichkeit einer Freundschaft Plus.

Was unterscheidet die Freundschaft Plus von einer Paarbeziehung?

In meiner Auffassung gibt es mehrere Dimensionen, die eine Partnerschaft von einer Freundschaft unterscheiden. Sex ist nicht mehr der alleinige Faktor, sondern auch ein geteilter Alltag, gemeinsame Zukunftsgedanken sowie die Einbeziehung beider Familien. Wenn diese Faktoren zusammenkommen, würde ich persönlich von einer Paarbeziehung sprechen, auch wenn jeder Einzelne der Punkte auch in Freundschaften vorkommen kann.