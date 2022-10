Freiwilligeneinsatz in Krisengebieten: "Senior Experts" berichten

Anneliese Steinkellner, 72, aus Wien, ausgebildete Volksschullehrerin mit jahrelanger Erfahrung in der Erwachsenenbildung, unterrichtet „Deutsch als Fremdsprache“ in einem Schulzentrum in Palakkad (Indien).

Ihre Motivation: „Ich habe 2021 in einer Zeitschrift über Jugend Eine Welt gelesen. Schon der Name hat mich begeistert, weil ich der Meinung bin, dass es nur eine Welt und keine erste, zweite und dritte gibt. Ich habe mich gemeldet und wurde im Juni 2021 zu einem Orientierungsseminar eingeladen, das sehr informativ war. Nachdem „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichten eine geliebte Tätigkeit, Freiwilligenarbeit ein lang gehegter Wunsch von mir und Indien ein sehr spannendes Land ist, konnte ich das Angebot für Don Bosco Global Education in Palakkad zu arbeiten, nicht ausschlagen.“

Ihre Erfahrungen: „Nun bin ich seit Mitte September 2022 in Palakkad und fühle mich sehr wohl. Die Salesianer Don Boscos haben mich herzlich aufgenommen und helfen mir, die kleinen Eingewöhnungsprobleme zu meistern. Die Studentinnen und Studenten kommen jeden Morgen mit einem Lächeln in die Klasse, sind höchst motiviert, höflich und freundlich. Ich bewundere ihre Lust am Lernen, ihre Zielstrebigkeit und ihre Hilfsbereitschaft den Mitstudierenden und mir gegenüber. Der Deutschunterricht hat Mitte Juli mit einer Gruppengröße von 25 begonnen. Bei meiner Ankunft konnte ich mit den Studentinnen und Studenten bereits einfache Gespräche führen. Meine indischen Kolleginnen und Kollegen haben großartige Arbeit geleistet. Es findet ein reger Austausch über die Unterrichtsgestaltung statt. Ich lerne einiges über den Einsatz digitaler Medien.“