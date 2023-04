Es grünt so grün: Diese Pflanzenmärkte dürfen Sie nicht verpassen

Die Düfte von Kräutern wie die Mandarinenminze, Zitronenverbene oder Knoblauchgras versetzen uns in ein wahrhaftiges Sinneserlebnis und die große Auswahl an Gemüse-Jungpflanzen lockt Hobbyköche an. In den Kittenberger Erlebnisgärten findet man aber auch farbenfrohe Balkonblumen, originelle Blumenampeln, 90 Paradeiser-Sorten, alte Obstsorten oder die schönsten Rosen.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Tipps für einen insektenfreundlichen Garten sowie witzige Gartendekorationen – von Gartenstäben über Windräder und Vogelhäuschen bis hin zu realistischen Steinfiguren.

Info: Kittenberger Erlebnisgärten, Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertag: 10 bis 17 Uhr