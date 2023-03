Erster Orgasmus mit 38: Was man gegen den "Orgasm Gap" tun kann

Buch gibt Ratschläge

Das Buch "Are You Coming?: A Vagina Owner's Guide to Orgasm" von Laura Hiddinga will beim Orgasm Gap helfen. Primär richtet sich das Buch an Frauen, die sich mit der Frage, warum sie nicht zum Höhepunkt kommen, beschäftigen. "Wir müssen einen langen, harten Blick auf uns selbst werfen, denn einige von uns Vagina-Besitzerinnen neigen dazu, unser eigenes Vergnügen an zweite Stelle zu setzen" so Hiddinga.

Die Autorin appelliert an das weibliche Geschlecht, den eigenen Körper besser kennenzulernen und die eigenen Wünsche und Vorstellungen dem Partner klar zu kommunizieren. "Sex ist sehr einfach. Aber über Sex zu sprechen ist verdammt schwer", sagt Laura Hiddinga.

Dazu brauche man viel Mut und Selbstvertrauen, in einer Beziehung sollte man deshalb relativ früh damit anfangen, offen und ehrlich über Geschlechtsverkehr zu reden.