Elektronische Geräte können die Gedächtnisleistung verbessern

Um dies zu demonstrieren, haben die Forscher eine Speicheraufgabe entwickelt, die sie auf einem Touchscreen-Tablet oder Computer vor 158 Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 71 Jahren abspielten. Sie mussten von bis zu zwölf nummerierten Kreisen auf dem Bildschirm einige nach links und einige nach rechts ziehen. Eine der beiden Seiten galt als „hoher Wert“, was bedeutet, dass das Erinnern, einen Kreis auf diese Seite zu ziehen, zehnmal so viel „Geld“ wert war wie das Erinnern, einen Kreis auf die andere „niedrigwertige“ Seite zu ziehen.

Die Teilnehmer haben diese Aufgabe 16 Mal ausgeführt. Die Hälfte der Versuche mussten sie mit ihrem eigenen Gedächtnis abspeichern, die andere Hälfte auf einem digitalen Gerät.

Die Teilnehmer neigten dazu, die digitalen Geräte zu verwenden, um die Details der hochwertigen Kreise zu speichern. Gleichzeitig verbesserte sich ihr Erinnerungsvermögen für den Verbleib dieser Kreise um 18 Prozent. Ihr Gedächtnis für Kreise mit niedrigem Wert verbesserte sich sogar um 27 Prozent. „Wir fanden heraus, dass das Speichern von Informationen in einem digitalen Speicher die Erinnerung daran verbesserte, was die Menschen abgespeichert hatten“, so Studienleiter Sam Gilbert. Außerdem erinnerten sie sich an mehr Informationen, die sie nicht extern gespeichert hatten.