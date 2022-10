Ihre direkte Art

Und noch etwas stellt der von Hannover aus agierende Anbieter in Aussicht: „Es gibt nicht autistische Menschen, denen kommt die Direktheit und Ehrlichkeit von Autisten sogar sehr entgegen.“

Derzeit sind die Angebote noch relativ überschaubar. Neun von zehn Gleichklang-Kunden sind in Deutschland zu Hause. Guido F. Gebauer bittet daher Interessierte in Österreich, „ihre Partnersuche nicht an der Landesgrenze zu beenden“.