Alkohol wirkt als Muskelrelaxans, was bedeutet, dass er entspannend auf die Muskulatur wirkt. Da unsere Speiseröhre aus glatter Muskulatur besteht, können Refluxbeschwerden deutlich gelindert werden, wenn man auf Alkohol verzichtet. Dies ist besonders für Menschen mit gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD) von Bedeutung, da Alkoholkonsum die Symptome oft verschlimmert.

Im Körper wird Alkohol in der Leber abgebaut. Für Frauen liegt die empfohlene Höchstmenge bei 25 Gramm Alkohol pro Tag, was etwa 200 Millilitern Weißwein entspricht – weniger als zwei Achterl. Männer dürfen bis zu 60 Gramm Alkohol konsumieren, was zwei großen Bieren entspricht. Ein übermäßiger Konsum von Alkohol kann zu ernsthaften Schäden an der Leber führen, wie der Versteifung des Gewebes (Leberfibrose) oder Vernarbungen (Leberzirrhose). Dennoch kann sich eine Leberfibrose und sogar eine beginnende Leberzirrhose nach einem vollständigen Verzicht auf Alkohol wieder zurückbilden. Auch der durch Alkohol verursachte Kalorienüberschuss trägt zur Entwicklung von Übergewicht und einer Fettleber bei – beides Erkrankungen, die mit einem höheren Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Leiden einhergehen. Der Verzicht auf Alkohol hilft dabei, die Fettleber und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken wieder zu reduzieren.