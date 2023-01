Zufriedener werden: Raus aus Instagram - rein ins echte Leben

Alltag hinterfragt

Diese Entwicklung hat auch die Pandemie mit ihren Lockdowns beschleunigt, glauben Pojer und viele ihrer Kolleginnen, die sich ebenfalls vermehrt auf Sinnsuche begeben haben. Daheim, ganz ohne externe Ablenkungen, wurde die eigene Lebensgestaltung bewusster hinterfragt.

Auch Julia Fodor alias Jay Rox hat Anfang des Jahres beschlossen, ihren Instagram-Account nach zehn Jahren auf Eis zu legen. Die Wiener Beauty-Bloggerin will damit kein Geld mehr verdienen müssen und fühlte sich in letzter Zeit nur noch unter Druck. „Ich habe versucht, in diese Welt zu passen, aber es hat sich am Ende nie richtig angefühlt“, schreibt sie in einem Abschluss-Statement.

Sie will auch niemand anderem mehr auf der App folgen, weil sie sich dadurch automatisch ständig mit anderen vergleicht. Schon seit einiger Zeit hat sich Fodor andere finanzielle Standbeine in Form einer Pizzeria und eines Beauty-Salons geschaffen.