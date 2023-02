Dienstwagen war gestern, Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern Leasingräder an

In Österreich hat man mit der in der Holzbranche tätigen Unternehmensgruppe Mayr-Melnhof einen ersten dicken Fisch an Land gezogen. Die Firma least für ihre Mitarbeiter an den Standorten in der Steiermark und in Vorarlberg Fahrräder. Und es ist jetzt nicht unbedingt überraschend: Die Initiative stößt auf großen Zuspruch. Mehr Infos hier.