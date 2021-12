Die BBC enthüllt die Liste der 100 Frauen 2021

Last, but not least in dieser Auflistung ist die afghanische Filmproduzentin und Regisseurin Roya Sadat. Sie ging als erste weibliche Regisseurin aus der Taliban-Ära hervor. In ihren Filmen lässt sie ihre Landsfrauen zu Wort kommen. Ihr Film "A Letter to the President" aus dem Jahr 2017 wurde bei den 90. Academy Awards als afghanischer Beitrag für den besten fremdsprachigen Film ausgewählt.