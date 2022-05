Das Erfolgsrezept von Österreichs erfolgreichster Mama-Bloggerin

Im Gegensatz zu so manchen anderen Social-Media-Stars hat sie dafür weder ein Video-Team, noch Helfer, um die vielen Zuschriften zu beantworten. Neun bis zehn Stunden Handyzeit am Tag sind ganz normal: „Es ist mehr als ein 40-Stunden-Job, aber er macht mir unfassbaren Spaß. Viele Followerinnen sind inzwischen wie Freundinnen für mich, auch wenn ich sie noch nie gesehen habe. Ich schaffe es aber natürlich nicht, alle Nachrichten zu beantworten.“

Damit Iulia die Zeit mit ihren Kindern nicht ständig am Handy verbringt, ist ihr Tag streng durchgetaktet: Bis ihre Kinder vom Kindergarten nach Hause kommen, sind 80 Prozent ihrer Inhalte abgedreht. Der Rest wird abends erledigt, wenn der Nachwuchs im Bett ist. „Vor den Kids nehme ich das Handy nur in die Hand, wenn ich eine süße Situation aufnehmen will – so wie andere Eltern auch.“ Außerdem gibt es einen fixen Offline-Tag pro Woche. „Das gönnt mir meine Insta-Familie und freut sich, wenn es danach frisch weitergeht.“