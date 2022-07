Der Wiener Märchenerzähler "Wieny" zieht sich zurück

Gerne erinnert er sich an den damaligen Bürgermeister Helmut Zilk, der sich seine Idee mit Interesse anhörte, um ihm dann einen Freibrief für ein in Wien zuvor unbekanntes „Gewerbe“ zu erteilen. Auch all die Kinder und Dankschreiben ihrer Lehrer haben ihn motiviert – und gaben ihm Kraft nach einem bösen Unfall sowie im Kampf gegen eine lebensbedrohliche Tumorerkrankung.

„Eigentlich wollte ich ja Pianist werden“, verrät Reinhard Mut dann. „Ich habe auch Lieder komponiert.“ Doch den beruflichen Durchbruch schaffte er als Sagen- und Märchenerzähler, der die Stimmungen von Kindern nicht nur schnell aufspürt, sondern gekonnt weiter führt. Immer bezieht er in seine Erzählungen die Kinder als Darsteller ein. Selbst die etwas komplizierteren – oder sagen wir – schwereren Themen kommen so gut bei seinem Publikum an.

Damit die von ihm leicht verständlich aufbereiteten Geschichten nicht verloren gehen, hat Reinhard Mut begonnen, sie aufzuschreiben. Das erste Buch, das eben erschienen ist, trägt den Titel „Alle Neune“ und enthält viel von seiner oft gebuchten „Steffl-Sagen-Tour“.

Gemeinsam mit Robert Ebhart von TV21.at wird der „Wieny“ i. R. darüber hinaus in Kürze eigenes Kinderfernsehen produzieren.

Und keine Angst, liebe besorgte Lehrer und Lehrerinnen, einer wie der „Wieny“ verabschiedet sich nicht für immer in den Ruhestand: „Ich werde wohl auch weiterhin Führungen für die Kinder machen, aber doch deutlich weniger als in meiner aktiven Zeit.“ Mehr Infos über seine Aktivitäten bietet seine Seite.