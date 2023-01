"Darling, ich träum' heute Nacht im Schlafwagen von Dir."

Nicht nur Klimaschutzministerinnen steigen jetzt medienwirksam am Abend in neu gebrandete Zug-Waggons, um auch am nächsten Morgen in Brüssel, Amsterdam oder Italien Interviews zu geben. Der Versuch der Menschen in den Industrieländern, das Klima zu schützen, macht eine alte, lange aus der Mode geglaubte Fortbewegung wieder salonfähig.

Ausgebucht!

Mit dem Nachtzug fahren boomt derzeit. Wer beispielsweise Mitte März mit einem Nightjet von Wien nach Amsterdam reisen möchte, wird feststellen müssen: Guter Plan, aber leider schon ausgebucht. Sogar an Wochentagen.