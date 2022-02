Coole Idee: Pensionisten als VHS-Kursleiter

Sie will "Kultur nicht nur passiv zu konsumieren"

Mit an Bord begeben wollte sich auch Brigitte Hrdlicka. Sie hat nach einer Lehre als Drogistin in Klagenfurt lange als Assistentin bei Fachärzten in deren Ordinationen gearbeitet. Nach dem Ortswechsel mit Mann und beiden Kindern nach Wien folgte eine Ausbildung zur Mentaltrainerin. Bis zur Pensionierung war sie dann 15 Jahre lang „sehr zufrieden“ als eine wichtige Schaltstelle in der allgemeinen Ambulanz des Sankt-Anna-Kinderspitals tätig.

„Die ersten sechs Wochen als Pensionistin haben sich für mich wie Urlaub angefühlt“, erinnert sich die an der Kunst Interessierte. „Doch dann habe ich gesagt: So kann das bitte nicht weitergehen.“ Wichtig ist Brigitte Hrdlicka der Hinweis, dass sie sich vorgenommen hat, „Kultur nicht nur passiv zu konsumieren“.

Auch sie ist auf das durchwegs überschaubare Honorar für das Abhalten eines Kurses nicht unbedingt angewiesen. Dennoch würde auch ihr eine Buchungszeile auf der Habenseite ihres Bankkontos anzeigen: „Danke für Deine Expertise, die wir somit auch honorieren wollen.“