Body Positivity oder Sexualisierung? Adidas zeigt nackte Brüste

Auf Instagram stößt die Kampagne weitgehend auf Beifall, das Feedback in der Kommentarspalte ist durchwegs positiv.

So schreibt eine Nutzerin etwa, dass es ein gutes Gefühl sei "Brüste zu sehen, die den eigenen ähneln“. Eine andere merkte an, dass Leute, die diese Bilder sexualisieren, "völlig am Thema vorbeizielen".