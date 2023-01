Bekenntnisse eines „Garten-Zwergs“

Mit den Regeln in einer Kleingarten-Gemeinschaft muss man jedenfalls klar kommen: Rasen mähen ab Samstag, 12 Uhr, ist verboten. In der Mittagszeit ist Ruhe zu bewahren. Wobei: Wer je die gestrengen Wächter in einer Laube (so sagen sie dazu im Norden Deutschlands) kennenlernen musste, die bei jedem schräg gewachsenen Grashalm mit bösem Blick und einem Katalog an Strafen drohten, wird den Wiener Kleingarten als menschenfreundlich lieben. Der Neue im „Gut Freund“ wird dort Freunde brauchen. Mit zwei linken Händen hat er ohne Papa wenig selbst in der Hand.

Es ist heute eh nicht kalt für einen Tag im Jänner. Aber es ist auch nicht heimelig. Dem neuen Großstadt-Kleingärtner tut bald die im Büro eingerostete Wirbelsäule weh. Und sind da nicht schon Schwielen an seinen Händen? Außerdem fragt er sich: Laub rechen im Jänner – hätte das sein Papa auch getan?