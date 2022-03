Auf Tour mit Ampelpaten: Beim Drücken wird’s nicht schneller grün

Vor einigen Jahren wurde Schießl von einem wenig sensiblen Augenarzt mitgeteilt, dass er bei ihm ein soeben beginnendes Leiden mit lateinischem Fachbegriff Retinopathia pigmentosa festgestellt hat und dass er schon bald nicht mehr Auto fahren und den Beruf nicht mehr ausüben wird können. Der Arzt lag zumindest nicht ganz falsch, weiß der sehbehinderte Wiener heute: „Mein Gesichtsfeld wird durch die Krankheit mehr und mehr eingeschränkt.“

Allerdings: „Das, was ich sehen kann, sehe ich derzeit noch relativ scharf. Den Job in einer Personalservice- und Beratungsfirma kann ich daher weiterhin ausüben.“

Als Ampelpate auf Kontrollgang

Außerdem ist Peter Schießl als Ampelpate der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen aktiv. Er einer von rund 50 Paten, die sich in Wien ehrenamtlich betätigen: „Jeder von uns ist für ein genau definiertes Grätzl in der Stadt zuständig.“ In seiner Funktion als Ampelpate prüft er nun, ob er die Ampel Nr. 3288 hören kann. Kann er nicht. Kann er schon wieder nicht. Auch durch das Drücken der Taste, die unterhalb des Schaltkastens für blinde Menschen angebracht ist, bewirkt er nichts.

Deshalb wird er am Abend erneut eine Fehlermeldung an die zuständige Magistratsabteilung 33 mailen. Mit der Bitte um Reparatur. Mit einer weiteren Bitte wendet sich Peter Schießl an alle Sehenden: „Drücken Sie bitte nicht auf den taktilen Schaltkästen herum. Es wird dadurch nicht schneller grün. Nur die Anlagen für Blinde und Sehbehinderte werden dadurch schneller kaputt.“