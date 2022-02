Amsel, Drossel, Fink und Star - Wie viele Vögel sind jetzt da?

Den Auftakt zu den alljährlichen Vogelschauen macht Birdlife. Auch heuer rief die Vogelschutzorganisation im Jänner zur Zählung der Wintervögel in heimischen Gärten auf. Im Februar folgt traditionell der „Big Farmland Bird Count“. Bereits zum 9. Mal sind die Europäer dieses Monat aufgerufen, Sichtungen von Singvögeln auf weiter Flur zu melden. In Österreich bittet das Gut Hardegg, die britischen Naturschützer von "Game And Wildlife Conservation Trust" zu unterstützen. Teilnehmen soll, wem "das Wohl der Natur und unserer Vögel am Herzen liegt. Auch Städter sind herzlich willkommen."

Zum Schutz der Vogelvielfalt

Viele heimische Überflieger sind in ihrem Überleben bedroht. Seit 1980 haben Vogelpopulationen im Offenland der Feldflur um rund 50 Prozent abgenommen. Dabei stellen sie einen wichtigen Faktor im ökologischen Gleichgewicht dar. Um das Bewusstsein für die Gefährdung der gefiederten Arten unter Landbewirtschaftern und Naturfreunden zu erhöhen, organisiert Maximilian Hardegg seit 2014 die Singvogelzählung: „Wir sehen es als unseren Auftrag, den heimischen Sing- und Feldvögeln ein reiches Habitat zu bieten und ihrer Dezimierung entgegenzuwirken. Die jährliche Zählung verschafft ihnen die nötige Aufmerksamkeit.“ Mit dem jährlichen „Big Farmland Bird Count“ wollen die Organisatoren" eine solide Basis für Artenschutz und Wiederansiedelung vieler Singvögel schaffen".

Teilnahmebedingungen

Die heurige Zählung findet noch bis 20. Februar 2022 statt, teilnehmen können Stadt- und Landbewohner gleichermaßen, auch Kinder und Schulklassen sind eingeladen. Die Tiere sollen bevorzugt auf einer Freifläche wie einem Feld beobachtet werden, es dürfen aber auch gefiederte Gäste am Balkon, im Garten oder im Park berücksichtigt werden. Interessierte finden Informationen, Zähllisten und Tipps unter guthardegg.at/singvogelzaehlung-2022.