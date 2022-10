Airbag für Radfahrer: Sicherheit samt Sichtbarkeit

Airbag für Radfahrer? Ja, so einen Schutz für Kopf und Kragen gibt es schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel von Hövding. Das schwedische Unternehmen mit Sitz in Malmö wirbt damit, "den modernsten und sichersten Airbag-Fahrradhelm weltweit" zu produzieren und dabei auch nicht auf das viel gelobte skandinavische Design zu vergessen.

"Der Hövding" wird wie ein diskreter Kragen um den Hals getragen. In ihm enthalten ist ein zusammengefalteter Airbag, der in einer Unfallsituation mit einer Geschwindigkeit von 0,1 Sekunden ausgelöst und so Kopf und Nacken schützen soll.

Reflektoren für die Dunkelheit

Der Airbag wird inzwischen in dritter Generation gefertigt und bietet für All-Seasons-Biker ein weiteres Feature: "Seine reflektierenden Stoffe und grafischen Drucke dienen in der Dunkelheit als Reflektoren“, erläutert die Produktentwicklerin Stina Malmros, die für den Bereich Textilien für Cover und Chassis zuständig ist.

Der Überzug mit dem Aufdruck Airbag Inside kostet 50 Euro (UVP). Er besteht innen aus Polyester mit einer Verstärkung, damit er Feuchtigkeit absorbiert und schnell trocknet. Alle Infos und Bezugsquellen hier.