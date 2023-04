1. April: Der richtige Zeitpunkt für ein Scherzerl

Der britische Humor ist ja legendär, und die Engländer können mit gebotenem Ernst sogar Spaghetti auf Bäumen wachsen lassen. Der am 1. April 1957 ausgestrahlte Beitrag der BBC über die Spaghetti-Ernte im Schweizer Tessin wurde jedenfalls so ernst genommen, dass etliche Zuseher daraufhin Spaghetti-Bäume erstehen wollten. Kein Scherz.

Familie, Freunde oder Arbeitskollegen heute mit einem kleinen, durchaus glaubwürdigen Scherzchen „in den April schicken“ hat in vielen Ländern eine lange Tradition. Ob im deutschen Mittelalter mit kuriosen Rezept-Aufträgen in Apotheken geordert wurden. Oder in Frankreich und Italien Passanten lustig beschriftete Zettelchen auf den Rücken geklebt wurden.

Bewusst lügen

Psychologen sehen im 1. April einen definierten Rahmen, der ausnahmsweise bewusstes Lügen rechtfertigt. Das finde schließlich nicht jeden Tag statt. Und, ebenso wichtig: Eine Gesellschaft habe sich darauf geeinigt, dass an diesem Tag jemand vorgeführt oder aufs Korn genommen werden darf. Im zarten Kindesalter Genarrten ist das womöglich egal. Auch Jahrzehnte später ist noch gut die Aufregung erinnerlich, dass einst im Hof ein richtiger Hubschrauber gelandet sein sollte.