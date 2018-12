Geschiedene Eltern vereint: Postings von Sohn im Netz gefeiert

"In den ersten paar Jahren haben sie nicht einmal miteinander gesprochen. Ich und meine Brüder mussten ihre Nachrichten an einander weiterleiten", sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Press Association.

Das aktuelle Treffen sei kurioserweise zustande gekommen, weil sie seine Mutter von seinem Vater Tipps im Umgang mit ihrem Ex-Freund habe holen wollen.

100.000 Likes

Mit seiner Geschichte scheint Vonnie jedenfalls einen Nerv getroffen zu haben. Binnen kürzester Zeit erhielt der Ursprungstweet über 100.000 Likes.

Aufgrund des großen Interesses versorgte Vonnie die Community auch mit Updates: "Ich habe Mama und Papa gezeigt, dass sie viral gegangen sind und sie lieben es." Seine Mutter habe ihm zudem verrate, dass ein Mittagessen mit seinem Vater geplant sei – "Details wollte sie aber nicht verraten".