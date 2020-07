Gerücht: Microsoft arbeitet an neuem Smartphone

Microsoft will mit einem eigenen Smartphone auf den Markt vorstoßen. Das berichtet Boy Genius Report unter Berufung auf die chinesische Tageszeitung China Times. Demnach will der Konzern in direkte Konkurrenz mit Apples iPhone 5 und Samsungs Galaxy S III treten und ein Flagship-Device mit dem hauseigenen Betriebssystem Windows Phone veröffentlichen. Dem Bericht zufolge soll das Gerät noch in der ersten Jahreshälfte 2013 erscheinen und unter der Marke „Surface" in den Handel kommen.

Es ist nicht das erste Gerücht über ein Microsoft-Smartphone, in der Vergangenheit gab es immer wieder entsprechende Andeutungen. Der Schritt könnte wichtige Hardware-Partner wie etwa Nokia verunsichern. So musste Microsoft bereits Kritik einstecken, als die Pläne für die Windows-8-Tablets Surface bekannt gegeben wurden. Hardware-Hersteller wie Acer zeigten sich verärgert und gaben an, dass der Schritt das „weltweite Computer-Öko-System" gefährde.