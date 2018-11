Gemeinsam statt einsam: Gute Laune in guter Gesellschaft

Die meisten Frauen, die sich für den KURIER-Fototermin in Schale geworfen haben, sind heute alleinstehend. Das Basteln und die Gespräche in der Gruppe helfen an guten und an schlechten Tagen. Oft genug werden gemeinsam bohrende Fragen beantwortet. Solche Fragen gibt es genug: Wird meine Pension bis zum Ende meiner Tage reichen? Wie geht es weiter, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wer kümmert sich dann um mich? Werde ich wieder gesund?

Die Ängste der Menscha müsse man ernst nehmen, betont Rosa Wadosch, die selbst erst vor wenigen Monaten ihren geliebten Mann begraben hat. Über die Ängste könne man nicht – „so wie das die Politik jahrelang getan hat“ – einfach hinwegsehen, hinweggehen.

Immer gibt es Kaffee und einen frisch gebackenen Kuchen. Und die Aufstriche der Menscha sind weit über die Bezirksgrenzen Floridsdorfs bekannt. Früher wurde viel für die eigene Familie vorbereitet. Heute trifft sich „die Familie“ am Montag und am Donnerstag zum Basteln. Derzeit arbeitet man an Weihnachtsschmuck. Von den Erlösen können neue Bastelutensilien angekauft werden. „Und im Sommer gehen wir gemeinsam auf ein Eis.“