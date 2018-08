Gemälde von 1860 scheint Frau mit iPhone zu zeigen

Als der Kunst-Blogger Peter Russel der Neuen Pinakothek, ein Museum der europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts in München, einen Besuch abstattete, blieb sein Blick auf einem ungewöhnlichen Gemälde hängen. Das berichtet das Portal Motherboard. Das Gemälde hat den Titel "Die Erwartete" und wurde von dem österreichischen Maler Ferdinand Georg Waldmüller 1850 oder 1860 geschaffen. Es zeigt eine junge Frau, die auf einen rechteckigen Gegenstand starrt, den sie in ihren Händen hält. Rechts unten auf dem Bild ist im Schatten ein junger Mann zu sehen, der kniend mit Rosen in der Hand auf die Frau wartet.