Jetzt ist schon Erntezeit im Kräutergarten

Sieben oder mehr geöffnete Holunderrispen, die schirmförmigen Blütenstände des schwarzen Hollers, in ein 5-Liter-Gefäß füllen. Wenn der Blütenstaub beim Schütteln rieselt, haben sie den richtigen Zeitpunkt im Jahr erwischt. Danach drei Liter Wasser einfüllen und die Öffnung mit Cellophan abdecken, damit keine Insekten in die Flüssigkeit geraten. Das Gefäß stellt man am besten auf ein sonniges Platzerl in den Hof. Am zweiten Tag werden die Blütenstände abgeseiht. Dann kommen ein Kilo Zucker und sechs bis sieben Deka Zitronensäure dazu, je nachdem wie säuerlich man den Geschmack am Ende haben will. Als letzte Zutat kommt eine ganze, in Scheiben geschnittene Zitrone in die Flüssigkeit. Das Gemisch wird noch einmal 24 Stunden in die Sonne gestellt – in der Praxis ist es oft nur ein sonniger Nachmittag – , tags darauf wird der Saft in Flaschen abgefüllt.