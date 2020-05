Der Traum im Pflanzenbecken

„Es gibt sehr viele Garnelen-Arten. Neuentdeckungen werden sofort nachgezüchtet“, sagt der Experte. Wildfang hält sich also in Grenzen. Garnelen aus der Gattung Caridina eignen sich besonders für Anfänger. Sie sind klein, schön und farbenprächtig und sie vermehren sich leicht. Den Allesfressern genügt proteinreiches Fischfutter alle zwei bis vier Tage, Beobachtung hilft bei der Dosierung. Zum Trockenfutter wird Frostfutter gestreut. Die eingefrorenen Insektenlarven versorgen die Tiere ein Mal pro Woche mit einer Extraportion Eiweiß. Garnelen kommen aber auch zwei (Urlaubs-)Wochen ohne Versorgung durch den Heimtierhalter über die Runden.

Um die artgemäße Pflege im Routinebetrieb und in Ausnahmesituationen bewältigen zu können, ist Fachwissen über Flora wie Fauna im Aquarium notwendig. „Ums Lesen kommt man nicht herum. Es gibt sehr informative Bücher über Garnelen. Auch der Austausch mit erfahrenen Garnelen-Züchtern hilft“, sagt Weissenbacher. So könne jeder für sich heraus finden, was passt und was ungeeignet ist. Nachsatz: „Für mache sind die hübschen, dezenten Lebewesen mitten im grünen Pflanzenbecken ein Traum.“