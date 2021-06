Galaxy Nexus und Android 4.0 sind da

Das Betriebssystem Android wurde in seiner neuesten Version, 4.0, optisch neugestaltet, inklusive einer neuen Schriftart namens "Roboto". Überschriften sind nun größer, das gesamte System kann über Touch-Bedienung gesteuert werden - was auch beim Galaxy Nexus zum Einsatz kommt, das Smartphone weist keinerlei Knöpfe auf der Vorderseite auf.



Ordner mit Apps lassen sich nun leichter erstellen. Widgets erhalten mehr Fähigkeiten und können besser an Homescreen angepasst werden. Geöffnete Apps werden in einer eigenen Anzeige dargestellt, was Multitasking erleichtern soll. Die Android-interne Kamera-App wurde verbessert. Fotos kann man nun direkt am Smartphone bearbeiten. Mit einem Kamera-Schwenk lassen sich Panorama-Aufnahmen erstellen. Auf Wunsch können Fotos aus der App auch direkt auf Google+ oder Picasa hochgeladen werden. Text- und Spracheingabe wurde bei Android 4.0 ebenfalls verbessert. Eingehende Anrufe können mit selbst wählbaren Textbausteinen nun auf später vertröstet werden.