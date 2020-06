Full-HD-Tablet Transformer Pad Infinity im Test

Der erste Eindruck

Asus setzt abermals auf einen Bildschirm mit Super IPS+ samt LED-Hintergrundbeleuchtung. In der Praxis macht das Display einen guten und hellen Eindruck. Im Unterschied zum neuen iPad und zu aktuellen High-End-Smartphones ist es beim Infinity mit freiem Auge - allerdings unter einiger Anstrengung - möglich, die einzelnen Pixel am Screen zu erkennen. Besonders deutlich wird das etwa beim sogenannten Treppeneffekt bei der Schriftdarstellung.

In Sachen Verarbeitung gibt es beim Transformer Pad Infinity nichts auszusetzen. Die Rückseite aus gebürsteten Aluminium erinnert sehr an die der Asus Zenbooks und wirkt durchwegs stabil. Im Vergleich zum Infinity Prime zieht die Oberfläche weit weniger Fingerabdrücke an und wirkt dadurch hochwertiger.

Die Maße betragen 263 x 180,8 x 8,5 mm, das Gewicht liegt bei 568 Gramm. Bei den Abmessungen hat sich im Vergleich zum Prime wenig getan, das Infinity ist lediglich 0,2 mm dünner. Die Verarbeitung bietet keinen Grund zum Klagen, das Gehäuse ist stabil, es lassen sich keine Schwachstellen ausmachen. Erstmals setzt Asus bei seinen Tablets außerdem auf das weiterentwickelte Gorilla Glass 2.

Empfangsprobleme

Beim Vorgänger Transformer Prime wurde kurz nach Veröffentlichugsdatum bekannt, dass es Probleme mit WLAN- und GPS-Empfang gibt. Asus bestätigte das und bot verärgerten Kunden an, einen kostenlosen GPS-Dongle nachzuliefern.

Als Grund für die Probleme wurde damals die Gehäuserückseite genannt, die den problemlosen Empfang verhindere. Beim Transformer Infinity hat man reagiert und an der Oberseite der Rückseite auf Kunststoff anstatt Aluminium gesetzt.

Auch Samsung hat seine Tablets ähnlich designt, um Empfangsproblemen vorzubeugen. Die Taktik scheint aufzugehen, das Infinity wies im Test einen durchwegs guten Empfang auf, sowohl bei WLAN, als auch bei GPS.

Anschlüsse

Bei den Anschlüssen gibt es wenig Neues zu berichten, so ist neben dem proprietären Ladekabel noch ein Anschluss für ein microUSB-Kabel, sowie eine 3,5mm-Klinke für Kopfhörer vorhanden. Auch einen Slot für microSD-Karten gibt es, der integrierte Speicher lässt sich damit um bis zu 32 GB aufstocken.

Darüber hinaus sind im Infinity noch zwei Kameras integriert. Die Hauptkamera an der Rückseite fotografiert mit maximal acht Megapixel, Videos können nicht nur in Full-HD abgespielt, sondern auch aufgenommen werden. Die Front-Kamera fotografiert mit 1,2 Megapixel.