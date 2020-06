Fürsorglich, treu und scheu

Das Vogelpärchen lebt vorzugsweise in einer Voliere. Mindestgröße: 2 Grundfläche, Höhe 2 m. In geräumigen Garten-Volieren im Halbschatten vertragen sich auch mehrere Paare, dort bietet sich zudem die Vergesellschaftung mit anderen Vogelarten wie z.B. den Prachtfinken an. Ein Dach über dem Kopf schützt vor Nässe und Schnee, das Gitter an der Front mit maximal 12 mm mal 12 mm Maschen hält Fressfeinde wie Ratten und Marder und Krankheitsüberträger wie Mäuse ab. Es verhindert, dass die Vögel mit dem Kopf stecken bleiben. Für den Winter brauchen die robusten Tiere ein isoliertes Häuschen bzw. eine Plexiglasscheibe vor dem Gitter.

"Die Voliere soll den Bodenbewohnern offene und bewachsene Flächen bieten, dazu Bereiche mit Rindenmulch oder Holzhäcksel, lose Erde zum Scharren und Sand fürs Bad", sagt die Expertin. Abwechslung schafft Wohlbefinden. Das gilt auch für erhöhte Sitzmöglichkeiten – z.B. auf Steinen oder Holzplatten. Verschläge und Fichtenzweige dienen als Verstecke und Schlafstätte.

Chinesische Zwergwachteln schätzen ausgewogene Ernährung: "Grundfutter sind Körner und Sämereien, die es als Exotenmischung im Zoofachhandel gibt", sagt die Biologin. Darüber hinaus zupfen die Vögel gerne an Grünzeug. Proteine können in Form von Ameisenpuppen, Insektenschrot oder speziellem Ei-Futter angeboten werden. Muschelgrit hilft bei der Verdauung. Obst wie Äpfel und Birnen erweitert den Speiseplan. Kalzium von der Sepiaschale beugt bei Weibchen der Legenot vor. Trinkwasser im flachen Schälchen muss täglich gewechselt werden.