Homo digitalis am Rand des Kollapses

Dagegen hilft das gleiche Mittel wie gegen körperliche Erschöpfung: ausruhen. Die ruhigste Umgebung, sagt Stephen Kaplan von der University of Michigan, finden wir in der Natur. Er hat die „Theorie der Aufmerksamkeitswiederherstellung“ formuliert: Selbst ein Spaziergang durch die Stadt fordert unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen uns zwischen anderen Menschen den Weg bahnen, Autos ausweichen, das Hupen und den Straßenlärm ausblenden. Ein Spaziergang im Wald oder durch einen Park stellt dagegen viel weniger Ansprüche an die Aufmerksamkeit, und wir können uns regenerieren.