Freunde fürs Leben

"Es gibt gute Gründe, von Anfang an mindestens drei Kaninchen zu halten", sagt die Expertin. Vorausgesetzt, die Tiere haben ausreichend Platz zur Verfügung, profitieren sie gleich mehrfach vom Leben in der Gruppe: Artgenossen regen einander zu aktivem Verhalten an, das hält gesund und macht glücklich. Stirbt ein Kaninchen, erfolgt die Suche nach passendem Ersatz ohne Zeitdruck. Die Einsamkeit wird nicht sofort drückend.

Nach einem Todesfall ist es empfehlenswert, einen gleichaltrigen Partner in den Käfig zu nehmen. Bezugsquellen für erwachsene Tiere sind seriöse Züchter, Kleintierzuchtvereine sowie die Kaninchen-Helpline (0676 / 50 30 300), die nicht mehr gewollte und schlecht gehaltene Tiere aufnimmt, gesund pflegt und kastriert an ein umsorgendes Zuhause vermittelt.