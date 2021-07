"freizeit" live: Redakteure auf der Bühne

"Meine Küche ist meine Bühne, in der prominente Gäste Premiere spielen, ohne davor die Chance auf eine Generalprobe zu haben. Aber auch meine Kürbisfelder, Quittenbäume, der Hühnerstall, mein Zinnienacker – ab und zu auch der Kutschkermarkt oder die Ab-Hof-Verkaufsstelle in Poysdorf. Stadt und Land – in beiden Welten bin ich daheim. Hin und wieder halte ich Kochworkshops. Und Ende Oktober erscheint mein Buch „Dinner for Two – zwei am Herd“ (das vierte nach 'Der Kürbis', "'Dinner for one' und 'Lilly kocht')."

Buchpräsentation "Zwei am Herd", Buch Wien, Halle D, Messeplatz 1, Wien 2, 11. Nov., 16 Uhr. buch&quitte am Kutschkermarkt, 19. NOv., 10 bis 12 Uhr. Kochkurs "Dinner for One – 15 MInuten Rezepte für 1 Person", Studio Alexandra Palla, Kolingasse 3, Wien 9, 22. November, 18 bis 21 Uhr