Frauen in den Bergen: Die ersten Rock-Stars

„Unter der hiesigen Damenwelt scheint in Frau von Frey eine echte Bergkönigin erstanden zu sein“, notiert man in der Salzburger Zeitung vom 25. August 1869 ein wenig schwülstig. Tatsächlich dürfte Anna von Frey wenige Tage zuvor mit ihrem Gemahl den Großglockner bestiegen haben. Der Herr von Frey: ein vermögender, im Salzburger Vereinsleben gut verankerter Adeliger.

„Anna von Frey war nicht die Erste“, betont die Kunsthistorikerin Sibylle Kampl. Sie hat für die Ausstellung „Berg, die“ (siehe rechts) alte Quellen durchforstet – und Erstaunliches festgestellt.

Die englische Aristokratin Mary Whitehead war wenige Wochen zuvor von Kals aus aufgestiegen. Im Glocknerbuch im Kalser Wirtshaus hat sie festgehalten, dass sie „sehr zufrieden mit den beiden Bergführern“ war.

In Kooperation mit Veronika Raich, die im Museum des Österreichischen Alpenvereins in Innsbruck arbeitet, fand Kampl noch viel Besseres heraus: Die beiden Aristokratinnen dürften nicht die ersten Frauen auf dem Glockner gewesen sein. Laut Einträgen in die Gästebücher der Wirtshäuser in Kals und Heiligenblut sowie lokalen Berichten haben Jahre zuvor einheimische Frauen den Gipfel bezwungen. Sidonie Schmidl zum Beispiel. Sie soll am 21. September 1857 laut Zeitung Carinthia mit Burschen aus Heiligenblut den Glockner bestiegen haben, sie wird daher „Glocknerfrau“ genannt. Während ihr Erfolg angezweifelt wird, ist der Aufstieg von Elisabeth Hanser am 30. Juni 1868 in einem Buch so dokumentiert: „Die Gletscherspitze bestiegen über die Adlersruhe.“