Frauen besitzen im Schnitt 20 Paar Schuhe

Zentrale Erkenntnis der Studie, die vom Schuhhändler Deichmann in Auftrag gegeben und vom Online-Marktforschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt wurde: Ein überwiegender Teil der Österreicher, nämlich 81,6 Prozent, assoziiert Schuhwerk in erster Linie mit Komfort. Der große Modetrend der vergangenen Jahre spiegelt sich in den heimischen Regalen wider: Die Lieblingsschuhe der österreichischen Frauen sind mit hohem Abstand Sneaker (34,1 Prozent), welche auch von einem Drittel der Männer bevorzugt werden, gefolgt von „richtigen“ Sportschuhen. Sowohl in der Freizeit als auch in der Arbeit werden flache Schuhe hohen vorgezogen, beim Ausgehen setzen zumindest zwei Drittel der Frauen auf High Heels.

Für die Hälfte der Befragten sind Schuhe mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit sowie ein Unterstreichen ihres persönlichen Lifestyles – das gilt für Frauen gleichermaßen wie für Männer. Im vergangenen Jahr waren die Österreicher recht sparsam, was den Schuherwerb anbelangt: Im Schnitt kauften sie drei paar neue Schuhe – Frauen vier, Männer zwei – für die sie 229 Euro ausgaben. Als wichtigste Kriterien beim Schukauf wurden Bequemlichkeit (94,1 Prozent) und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis angegeben (85,1 Prozent).

Laut Befragung informieren sich die Konsumenten am liebsten im Internet über die neuesten Schuhtrends, kaufen dann aber überwiegend (49,2 Prozent) ohne Beratung im stationären Handel – Frauen eher als Männer.