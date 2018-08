Frau klebt verletztem Schmetterling neuen Flügel an

Vorsichtig schnitt sie die beschädigten Flügelteile ab. Der Schmetterling habe dabei keine Schmerzen verspürt, da die Tiere in ihren Flügeln keine Schmerzrezeptoren hätten, wie McCloskey The Dodo erklärte. "Es ist wie das Schneiden von Haaren oder Fingernägeln."

Mit einem Kontaktkleber befestigte sie schließlich den Spenderflügel an dem Monarchfalter. Das beeindruckende Ergebnis präsentierte sie ebenfalls auf Facebook. Nach einem Tag der Erholung sollte der Schmetterling in die Freiheit entlassen werden und zum ersten Mal in seinem Leben fliegen. "Ich war sehr nervös, aber ich ermutigte ihn, wie man sein Kind ermutigt, wenn es Fahrradfahren lernt", sagte McCloskey zu The Dodo.