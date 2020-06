Frag den Kardinal: Schönborn startet Plattform

Kardinal Christoph Schönborn hat einen neuen Weg gefunden, um mit dem Kirchenvolk in Kontakt zu treten: Via www.fragdenkardinal.at können Wissbegierige ab 19. September Fragen an den Wiener Erzbischof als Video hochladen, wöchentlich beantwortet er - ebenfalls in YouTube-Format - eine davon. Ganz in Social-Media-Manier können Beiträge anderer Nutzer auch „geliked" werden. Betrieben wird die Website von der Erzdiözese Wien.