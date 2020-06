Fit für den Freigang

Die meisten Katzen lieben das Leben unter freiem Himmel. Die Heimtiere müssen trotzdem auf ihren Freigang vorbereitet werden.

Kommt die Katze neu ins Haus, muss sie sich zunächst in den eigenen vier Wänden eingewöhnen. "Nach vier bis sechs Wochen kann der Vierbeiner die ersten Ausflüge machen. Am besten am Brustgeschirr, da fühlt er sich sicher", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Am verlängerten Arm des Halters kann sich die Katze mit der fremden Umgebung und den unbekannten Geräuschen vertraut machen. Auch eine Katzenklappe, durch die sich der Freigänger jederzeit zurückziehen kann, hilft bei den ersten Streifzügen.

Wird die Katze anfangs mit leerem Magen in die Freiheit entlassen, kommt sie bald wieder retour, die sichere Futterquelle im Napf zieht heim. Darüber hinaus lockt die Aussicht auf Belohnung zur Rückkehr. Leckerlis binden den Herumtreiber an den festen Wohnsitz.

"Reden Sie mit Ihren Nachbarn und klären Sie, wo es andere Katzen gibt, bevor Sie Ihre Katze das erste Mal hinauslassen", rät Schratter. Dann wissen alle, woran sie sind.