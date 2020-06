Firefox 15 ist fertig zum Download

Mozilla hat sich einigermaßen an seinen engen Veröffentlichungszyklus von fünf bis sechs Wochen gehalten und stellt ab Mittwoch, den 29. August, Firefox 15 in finaler Version zum Download bereit. Dies bestätigte Ehsan Akhgari aus dem Browser-Team am Dienstag in einem Blogeintrag.

Darin heißt es auch, dass der Fokus der neuen Browser-Version auf einer Ausweitung der stillen Updates, die bereits mit Firefox 12 erstmals für Windows-Nutzer eingeführt wurden, liegen wird. Ähnlich wie beim Konkurrenten Chrome können Updates so nun auf allen Plattformen im Hintergrund geladen und installiert werden. Damit soll das Update-Dialog-Fenster, das sich normalerweise öffnet, wegfallen und die neueste Version automatisch beim nächsten Öffnen des Browsers bereits vorhanden sein.

Weiters wird Firefox 15 mit einem integrierten PDF-Reader ausgestattet sein, das neue Opus Audio Format unterstützen und besseren SPDY-Protocol-Support bieten. Zudem gibt es ein neues natives User Interface für Firefox Mobile auf Android-Tablets. Verbesserungen gibt es auch bei der Beanspruchung von Arbeitsspeicher, was diverse Add-ons betrifft. Die Auslastung wird zwar auch künftig von der jeweiligen Anwendung abhängen, im Allgemeinen sollten Nutzer jedoch eine Verringerung bemerken.