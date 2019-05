Faszinierend: Phänomen vor Sydney lässt Naturliebhaber staunen

Vor der Küste Australiens bei Bondi Beach hat sich ein Schwarm Kuhnasenrochen eingefunden - "normalerweise kommen sie nicht so weit in diese Gegend, aber ich nehme an, es liegt am wärmeren Wasser in letzter Zeit", schreibt der Betreiber zu seinem Instagram-Posting.

Die Rochen leben in tropischen und subtropischen Regionen des Atlantik und des Indopazifik. Sie sind sehr gesellig und leben in Verbünden von mehreren hundert Tieren zusammen und können mehr als zwei Meter lang werden.