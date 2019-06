Fastfood: Österreicher essen immer öfter unterwegs

Morgens ein Coffee to go, mittags ein Weckerl vom Bäcker, abends ein Wrap in der Systemgastronomie: Gegessen wird verstärkt auswärts und unterwegs, das belegen alle Branchenzahlen. „Die Umsätze im Einzelhandel stagnieren, aber in der Gastronomie wird immer mehr Geld ausgegeben“, bestätigt Wolfgang Richter, Geschäftsführer des Standortberaters RegioPlan. Die Gastronomie hat demnach ihre Umsätze zuletzt um jährlich rund sechs Prozent ausgebaut, auf der Überholspur bleiben Systemgastronomen, die ihre Filialnetze zügig ausbauen.