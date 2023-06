Drei Papa-Blogger erzählen, was einen guten Vater ausmacht

„Allen eine Auszeit gönnen“

Fabian Soethof hat zwei Söhne und reflektiert die Vater-Rolle auf newkidandtheblog.de, wo auch spannende Interviews und Artikel über die Vaterrolle per se oder etwa den Umgang mit dem Medienkonsum von Kindern zu finden sind. Zuletzt hat der leitende Musikredakteur das Buch "Väter können das auch" (Kösel) herausgebracht.

Ein guter Vater ist für mich… Ein Vater, der über seine Rolle nachdenkt, sie und sich reflektiert und dabei versucht, seine Kinder, deren Mutter und sich selbst ernstzunehmen.

So sieht die Aufgabenteilung bei uns daheim aus: Die Kinder machen alles dreckig, ihre Eltern wieder sauber ;-). Aber wenn Du zwischen Mutter und Vater meinst: relativ ausgeglichen. Jeder macht das, was gerade ansteht und wie die Zeit passt. Wobei, ich staubsauge lieber. Vor allem aber gehen wir selbstverständlich beide arbeiten.

Der größte Fehler, den ein Vater machen kann, ist… seine Abwesenheit zuhause zu lange mit der Arbeit rechtzufertigen. Abgesehen vom Konto (kein ganz unwichtiger Punkt) wird ihm das niemand danken. Weder Kinder, Partnerin. Arbeitgeber noch er selbst.

Meine Lieblingsbeschäftigung mit meinen Kindern: Neulich war ich mit ihnen in einem Vergnügungspark und habe mich sehr gefreut, wie sie sich über die Karussells gefreut haben, die mir schon zu wild waren. Ansonsten freue ich mich, wenn mal kein Streit eskaliert und ich mit ihnen ein paar Minuten ganz in Ruhe, interessiert und entspannt, über Dinge sprechen kann, die nichts mit Serien oder Comics oder Videospielen zu tun haben. Kommt leider viel zu selten vor.

Bei diesen Aufgaben im Familienleben drücke ich mich lieber: Urlaubsplanung bzw. Planung von allem, was länger als ein paar Wochen entfernt liegt.

So gehe ich mit Krisensituationen und Wutausbrüchen meines Kindes um: Zu oft werde ich selbst zu sauer. Muss dann innehalten und an ein Zitat von Malte Welding denken: „Sie wollen Dir nichts Böses, sie wollen nur für sich das Beste.“

Mein Tipp für eine gute Familien-Work-Life-Balance: Allen ihre Auszeiten gönnen und gleichzeitig für gemeinsame sorgen. Ist leicht gesagt, aber sehr schwer getan.

Mein schönster Moment als Vater… ist erstens immer der, wenn einer der beiden Söhne was Eigenes, Schlaues, Reflektiertes, Meinungsstarkes artikulieren konnte. Zweitens, wenn ich in ihrem Tun und Handeln sehe, dass wir als Eltern nicht völlig verkackt haben. Drittens: Wenn ich Zeuge der Sekunde werde, in der durchblitzt, dass sich die zwei Brüder, die viel streiten, tief in sich vielleicht doch sehr lieb haben.