Das kleine blühende Wunder im Glas

Vielleicht fragst du dich jetzt, wie genau deine Pflanze ganz ohne Gießen oder Regen weiter wachsen kann. Aber keine Sorge, denn der kleine Garten weiß ganz alleine, wie. Denn das von den Wurzeln aufgenommene Wasser wird von deiner Pflanze wieder in das Marmeladenglas bzw. den Beutel „ausgeschwitzt“.

Diesen Vorgang nennt man Transpiration und er wiederholt sich immer wieder – deiner Pflanze wird also nie das Wasser ausgehen. Solltest du merken, dass dein Garten doch noch Wasser braucht, kannst du vorsichtig nachgießen. Wenn dein Gartenbehälter allerdings am nächsten Tag komplett beschlagen ist, lässt du ihn am besten eine Weile offen stehen.

