Das hat Österreichs Familien 2022 beschäftigt

Daneben suchen Erwachsene hautsächlich Rat zu Themen wie Erziehungsproblemen (Überforderung, Grenzen setzen, etc.), Pubertät (z.B. Konflikte und Streit), familiären Krisen (Trennung, Scheidung, Streit, etc.) und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern. „Bei Letzteren ging es vor allem um Depression, Angst und Suizidalität den Nachwuchs betreffend, was wiederum das Stimmungsbild unter den Jugendlichen bestätigt“, sagt Haring.