family-coach: Gemüsesticks statt Chips

Oft gerät die regelmäßige und ausgewogene Ernährung von Kindern aus den Fugen, weil sich viele Eltern nicht als Maßstab oder Vorbild in Sachen Ernährung sehen und alles geschehen lassen. „Viele Kinder besuchen eine Ganztagsschule, bekommen Geld von zu Hause mit und holen sich in der Pause dann eine Schnitzelsemmel“, erklärt Leibovici. In den meisten Schulen bleibt dann das gesunde Buffet unangetastet, während die Automaten mit Schokolade und Chips fast immer leer sind. „Das Überangebot an ungesunden Dingen führt uns schon im Kinderalter in diesen Sog, aus dem wir dann später, als Erwachsene, nur mehr schwer herauskommen“, sagt Leibovici. Die Expertin ist sich sicher, dass das spätere Essverhalten auch davon abhängt, welche Esskultur Kinder zu Hause erleben. Sie orientieren sich an ihren Eltern und ahmen nach, was sie sehen. „Wenn Mama und Papa ohne Maß und Ziel fette und süße Sachen hineinstopfen, wird es für das Kind ganz normal“, meint der Familycoach.

Dabei ist es gar nicht so schwierig, gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Man muss sich nur Zeit dafür nehmen und sich seiner Vorbildwirkung bewusst sein. „Kinder sollten einbezogen werden, ich kann also fragen: „Wie viel willst du?“, bevor ich einfach einen Haufen auf den Teller schütte“, rät die Expertin.

„Essen sollte in der Kindererziehung weder als Druck- noch als Belohnungsmittel verwendet werden“, sagt Ernährungswissenschafterin Andrea Lehner von der Give-Servicestelle für Gesundheitsbildung. Wenn ein Kind immer wieder zum Essen gezwungen wird, wird es ihm irgendwann schwerfallen, seine eigenen Hungersignale selbst richtig zu deuten.

Ein guter Tipp ist auch, Kinder vor dem gemeinsamen Essen, bei den Vorbereitungen, mitmachen zu lassen. Wenn sie beim Kochen helfen dürfen und selbst Gemüse schneiden, bekommen sie automatisch einen ganz anderen Bezug zum Essen und haben durch ihre Tätigkeit nebenbei auch ein Erfolgserlebnis.