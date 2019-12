Familienbund: "Karenzregel diskriminiert getrennte Väter"

Den idealen Vater - hier sind sich Mütter und Väter einig - zeichnet vor allem aus: "Er ist liebevoll, für die Kinder da, nimmt sich Zeit, übernimmt Verantwortung, ist ein gutes Vorbild, in der Erziehung konsequent und pflegt ein harmonisches Verhältnis zur Kindesmutter“, berichtet die Psychologin. Eines sei eindeutig aus der Befragung hervorgegangen: „Vater zu sein bedeutet auch, Vorbild und Rollenmodell zu sein. Nur vier Prozent der befragten Väter geben an, dass ihr eigener Vater keinen Einfluss auf ihre eigene Vaterrolle hat.“ Kaum einer will jedoch so sein wie sein eigener Vater.

Männer wie auch Frauen und auch Personalverantwortliche in Unternehmen sagen, dass auch Väter in Karenz gehen können sollen und stehen Lösungen dafür offen gegenüber, sagt Killmann.

Bei der Kinderbetreuung sind die Männer deutlich hinterher: 98.9124 Frauen haben eine der beiden möglichen Varianten des Kinderbetreuungsgeldes bezogen, dem stehen nur nur 3.084 Männer gegenüber.