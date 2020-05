Familie gewinnt für Österreicher wieder an Bedeutung

Die Familie gewinnt für die Österreicher wieder an Bedeutung: Dass sie zum Lebensglück gehört, glauben mehr als zwei Drittel - und damit fast so viele wie in den 1980er-Jahren. Das geht aus der „ersten österreichischen Familien- und Wertestudie“ hervor, die am Mittwoch in Linz präsentiert und von IMAS im Auftrag des zuständigen Referenten LH-Stv. Franz Hiesl ( ÖVP) erstellt worden ist.

Das Meinungsforschungsinstitut hat im Juli 1.010 repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren ausgewählte Personen befragt. Dabei erklärten 68 Prozent, dass man heutzutage eine Familie braucht, um wirklich glücklich zu sein. Lediglich 18 Prozent gaben an, dass sie das alleine genauso sind. Zum Vergleich: Ende 2013 sagten nur 61 Prozent, dass die Familie zum Lebensglück gehört. Im August 1980 und im April 1988 waren es 70 Prozent.