Falsche Fährte bei Anonymous-Jagd

Am 26. Januar stürmte die Wiener Polizei auf der Suche nach einem AnonAustria-Mitglied die Wohnung eines Unschuldigen. Zunächst herrschte Rätselraten, wie der Betroffene, Michael R., überhaupt zum Verdächtigen werden konnte. Aus dem Ermittlungsakt, der der futurezone vorliegt, geht hervor, dass bei den polizeilichen Recherchen schlampig und mit Unkenntnis banaler Internet-Gepflogenheiten vorgegangen wurde. Die Grünen bringen indes eine Parlamentarische Anfrage zu dem Fall ein.



"Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" identifizierte die Wiener Polizei Michael R. als "The_Dude", eines der führenden AnonAustria-Mitglieder. Als Indiz wurde etwa ein Tweet herangezogen, der Michael R. in die Nähe einiger rechtsradikal anmutender Botschaften von The_Dude rückte: "OH: Ich habe alle meine Geräte nach altgermanischen Göttern benannt". Was die Beamten offenbar nicht wussten, ist, dass "OH" für "overheard" steht. Michael R. drückte damit aus, eine Äußerung mitgehört zu haben.

Außerdem schien die Polizei von der Hacker-Aktivität Michael R.s überzeugt, da dieser Kenntnis über die Methode "SQL injection" besaß, eine beliebte Angriffs-Technik von Anonymous, die allerdings Grundwissen für jeden IT-Spezialisten darstellt. Die beschriebenen Ermittlungs-Mängel sind nur zwei Auszüge aus dem Akt.